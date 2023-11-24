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ВСУ уничтожили десантный полк РФ: появились кадры кладбища из Костормы

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  • 24.11.2023, 10:36
  • 6,538
ВСУ уничтожили десантный полк РФ: появились кадры кладбища из Костормы

Оккупанты шли на Киев.

Большое количество могил оккупантов из 331-го полка 98-й десантной дивизии можно увидеть на кладбище в Костроме.

Именно этот полк практически весь и был уничтожен ВСУ в самом начале войны, когда армия Путина попыталась за 2-3 дня взять Киев. Эти оккупанты пытались высадиться в Гостомеле, чтобы оттуда начать свой поход на столицу Украины, однако судьба распорядилась иначе, пишет dialog.ua.

Автор ролика признается, что на кладбище очень много могил оккупантов, которые в 2022 году пытались взять Гостомель и Мощун.

Только один из ликвидированных был 1968 года рождения, а все остальные — молодые парни, младше 30 лет. «Национальностей много, но они все русские», - заявляет оператор.

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