ВВС: В Мексике задержан начальник охраны сыновей наркобарона Эль Чапо 24.11.2023, 10:41

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Эль Чапо

Он был одним из самых известных киллеров картеля.

Национальная гвардия Мексики арестовала предполагаемого начальника службы безопасности одной из группировок картеля Синалоа Нестора Исидро Переса Саласа, известного также как Эль Нини, пишет ВВС.

Эль Нини считается руководителем группы телохранителей, обеспечивавших защиту сыновей известного наркобарона Хоакина Эль Чапо Гусмана, который в 2019 году был осужден в США на пожизненное заключение.

После того как Гусман попал в тюрьму, его сыновья, известные как Чапитос («маленькие Чапо») возглавили одну из группировок картеля.

По мнению американских следователей, Эль Нини — один из самых известных киллеров Чапитос, которому поручалось похищать, пытать и убивать конкурирующих наркоторговцев.

Перес Салас разыскивался по обвинению в незаконном обороте наркотиков и оружия. Соединенные Штаты назначили награду в 3 млн долларов за информацию, которая поможет его поймать.

Его задержали в Кульякане, столице штата Синалоа, где позиции одноименного картеля особенно сильны.

В ходе совместной операции солдаты и бойцы Национальной гвардии прочесали район Колинас-де-Ривера.

Мексиканские СМИ сообщают, что Эль Нини пытался скрыться, забравшись на крышу одного из домов, но сдался после того, как правоохранители открыли огонь.

Саласа быстро доставили в Мехико. В Кульякане была организована дополнительная охрана, чтобы предотвратить возможные вспышки насилия, подобные тем, что парализовали город после первого ареста Овидио Гусмана Лопеса.

Считается, что после ареста Овидио Гусмана Лопеса в 2019 году Эль Нини руководил ответными действиями картеля — организовывал бунты в тюрьмах, перестрелки и блокирование основных дорог.

Эпидемия насилия тогда вынудила президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора освободить Гусмана Лопеса.

По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), трое сыновей Эль Чапо — Овидио Гусман Лопес и его сводные братья Иван Арчивальдо и Хесус Альфредо Гусман Салазар — создали целую империю по торговле фентанилом, которая поставляет в США миллионы доз смертельно опасного опиоида.

В Госдепартаменте США полагают, что Овидио Гусман Лопес, известный также как Эль Ратон («Мышь») и его брат Хоакин владеют по меньшей мере 11 лабораториями по производству метамфетамина в штате Синалоа, которые производят от 1300 до 2200 кг наркотиков в месяц.

В январе этого года Гусмана Лопеса снова арестовали. В операции по задержанию Овидио Гусмана Лопеса погибли 10 военных и 19 предполагаемых членов наркокартелей, еще 21 человек был арестован.

В сентябре Гусмана Лопеса экстрадировали в США, где он предстал перед судом по обвинению в торговле наркотиками и отмывании денег. Виновным он себя не признал.

Два других Чапитос пока на свободе.

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