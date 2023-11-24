Дроны атаковали воинскую часть с крупным арсеналом боеприпасов в Волгоградской области РФ 24.11.2023, 10:51

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На ее территории прогремел взрыв.

Россияне утверждают, что в ночь на 24 ноября неизвестные беспилотники попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как пишут в сети, попытка атаки одной из частей в Городищенском районе области произошла в ночь на 24 ноября.

В сторону части якобы летели три беспилотника самолетного типа.

В России традиционно утверждают, что один из беспилотников упал на территории части и взорвался.

«Беспилотник самолетного типа упал на территории воинской части 57229/51 в поселке Котлубань в районе 2 часов ночи», — сообщает ASTRA.

Эта войсковая часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов.

16 ноября эту же войсковую часть уже атаковал беспилотник, в результате чего сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. С территории в/ч тогда эвакуировали 630 человек.

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