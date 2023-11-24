Оккупанты на Херсонщине засуетились Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

24.11.2023, 11:03

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Готовится новый «жест доброй воли»?

Российские оккупационные силы предпринимают попытки вывезти ценные предметы и документы с левого берега Херсонской области, где Силы обороны Украины укрепили свои позиции и проводят операции по расширению плацдармов. Как сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, ситуация для оккупантов и коллаборационистов там левом берегу становится «взрывоопасной», вследствие чего российское командование местами вынуждено отдавать не только приказы по ротации, но также распоряжения на выезд коллаборантов.

В последние дни появляется все больше информации о продвижении Сил обороны Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Военные аналитики осторожно отмечают успехи украинских военных в данном направлении, акцентируя внимание на информационной тишине, дабы дать возможность ВСУ максимально эффективно выполнить поставленные задачи. При этом важно понимать, какие именно цели стоят перед украинскими войсками в этом направлении.

Как настаивают в Генштабе ВСУ, одной из основных целей операций на левом берегу является необходимость оттеснения оккупационных войск на более значительное расстояние от правого берега Днепра, дабы у них было меньше возможностей обстреливать населенные пункты.

При этом, согласно данным британской военной разведки, украинское командование придает повышенный приоритет операциям в данном секторе, создавая небольшие опорные пункты на восточном берегу.

«Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, когда она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад», – говорилось в сообщении британской разведки.

Вместе с тем, речь идет о тактической задачи, решение которой открывает дополнительные возможности по активности Сил обороны на крымском направлении, где у оккупантов просматриваются проблемы с логистикой и личным составом.

Сообщения о том, что украинские войска форсировали Днепр появились еще в середине сентября, а россияне при этом настаивают, что ВСУ готовили заход на левый берег еще с июля. Страхи оккупантов имели под собой основание, так как подрыв дамбы Каховской ГЭС, который осуществили оккупанты, был скорей жестом отчаяния перед лицом реальной перспективы броска ВСУ с правого берега на левый с дальнейшем продвижением по линии Олешки-Каланчак-Армянск или Новая Каховка-Чаплынка-Армянск.

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