закрыть
24 ноября 2023, пятница, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Речицей автомобиль выехал на встречную полосу и попал в лобовую аварию

  • 24.11.2023, 11:08
  • 1,018
Под Речицей автомобиль выехал на встречную полосу и попал в лобовую аварию

Все из-за погоды.

Когда на улице такая погода, как была вчера, то, к сожалению, без ДТП не обходится. Например, в Речицком районе, по сообщениям областной ГАИ, произошло лобовое столкновение двух легковушек.

ДТП случилось на трассе Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица. «Водитель Audi не учла состояние проезжей части и погодные условия, не справилась с управлением, выехала на встречную и врезалась в Nissan под управлением 40-летней автомобилистки», — рассказали инспекторы.

«В результате аварии 47-летняя водитель Audi получила травмы, ее доставили в больницу», — добавили сотрудники ГАИ. Nissan, если судить по фото, поврежден не слишком сильно, а вот передняя часть второго автомобиля выглядит довольно бесформенно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов
Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип