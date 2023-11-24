Под Речицей автомобиль выехал на встречную полосу и попал в лобовую аварию 24.11.2023, 11:08

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Все из-за погоды.

Когда на улице такая погода, как была вчера, то, к сожалению, без ДТП не обходится. Например, в Речицком районе, по сообщениям областной ГАИ, произошло лобовое столкновение двух легковушек.

ДТП случилось на трассе Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица. «Водитель Audi не учла состояние проезжей части и погодные условия, не справилась с управлением, выехала на встречную и врезалась в Nissan под управлением 40-летней автомобилистки», — рассказали инспекторы.

«В результате аварии 47-летняя водитель Audi получила травмы, ее доставили в больницу», — добавили сотрудники ГАИ. Nissan, если судить по фото, поврежден не слишком сильно, а вот передняя часть второго автомобиля выглядит довольно бесформенно.

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