Окружение Лукашенко все чаще шутит про Ростов и Гаагу 24.11.2023, 11:20

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Саммит ОДКБ запомнится лишь тремором головы.

Саммит ОДКБ не добавил настроения Лукашенко, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Сначала подвела Армения, которая ясно дала понять, что структура, которая ее кинула, не сильно ей нужна. Пожимать руки двум кидалам не разрешили даже послу Армении или другому чиновнику рангом пониже. В итоге на фоне флага Армении на мероприятии была либо пустота, либо чиновники самой ОДКБ. В такой ситуации флаг можно было и бы и прибрать, но хозяева его оставили, чем лишь подчеркнули неловкость ситуации.

Затем подвела погода, которая не благоволила встречам ни в аэропорту, ни на ступеньках дворца.

Окурок тоже поставил синепалого перед нелегким выбором. Как разорваться между встречей окурка в аэропорту и встречей гостей во дворце. У синепалого же нет двойников. В итоге выбор был сделан в пользу гостей саммита. А окурка встречали снег и плохо почищенный трап без крыши. У сопровождающих даже зонтика не оказалось. А может, синепалый знал, что в этот раз не окурок, а скуластый Василич прилетел в Минск? В любом случае визит запомнится снегом в аэропорту и тремором головы синепалого.

Сам ход мероприятия подчеркивал его пустоту и абсолютно ритуальный характер. Узкий состав стремительно перерос в расширенный, на котором синепалый по бумажке зачитал, в общем-то, абсолютно кремлевские тезисы про коварный Запад и злобное НАТО. Только вот на собравшихся это не произвело ровно никакого впечатления, потому что все, кроме двух закадычных братьев, с этим самым Западом неплохо-таки сотрудничают.

Было еще что-то про достижение целей председательства хунты в ОДКБ, но сами цели так и остались загадкой.

В программе остался самый важный пункт – застолье, именуемое рабочим обедом. Впрочем, даже этот пункт программы в последнее время доставляет все меньше удовольствия его участникам.

Смешные анекдоты про двойников, холодильник, Ростов или Гаагу все громче звучат в кулуарах.

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