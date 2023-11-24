В России рекордно подорожали бананы 1 24.11.2023, 11:18

Все из-за девальвации рубля.

На фоне девальвации рубля цены на бананы в российских магазинах выросли рекордно за все время наблюдений с 2000 года.

Согласно данным Росстата, которые приводит РБК, 1 кг этих фруктов в октябре текущего года стоил в рознице 143,4 руб., или на 47% больше, чем в октябре 2022-го (тогда их стоимость составляла 97,7 руб. за 1 кг).

Предыдущий рекорд подорожания бананов был зафиксирован в октябре 2015-го — тогда цены выросли на 35,2% год к году, до 69,8 руб. за 1 кг.

В абсолютном выражении отметку в 140 руб. за 1 кг средней месячной цены бананы преодолели впервые за все время наблюдений Росстата.

До этого бананы резко дорожали сразу после начала войны в Украине в марте 2022 года: в течение месяца они стали дороже на 31,1% — цены выросли с 97,3 руб. в феврале до 128 руб. за 1 кг в марте.

В марте 2023-го цены на бананы достигли нового пика — 129,6 руб. Затем стоимость фруктов снижалась в силу сезонности, но с июля вновь начала расти и уже в сентябре дошла до 135,6 руб. за 1 кг.

Однако по темпам роста в октябре 2023-го бананы уступили апельсинам — они подорожали на 80% год к году, до 209 руб. за 1 кг. Лимоны подорожали на 40%, до 195 руб. за 1 кг, груши — на 45%, до 243 руб. за 1 кг, а виноград — на 48%, до 222 руб. за 1 кг.

При этом в абсолютном значении цены на лимоны не побили рекорд апреля 2020-го, когда они стоили 350 руб. за 1 кг. Груши также оказались дешевле, чем в марте 2022-го, когда они стоили 260 руб. за 1 кг. Виноград также достигал пиковых 290 руб. за 1 кг в мае 2022-го.

Меньше всего в октябре этого года подорожали яблоки — на 15% год к году, до 116 руб. за 1 кг.

На стоимости бананов в текущем году отразилось ослабление курса рубля — валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков, так и к подорожанию логистики, на которую приходится существенная доля себестоимости, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Если в октябре 2022 года доллар стоил 61-62 руб., то в октябре этого года — от 101,3 руб. до 93,2 руб. в конце месяца.

Также на 4% стоимость бананов выросла из-за повышения минимальной цены на них Министерством сельского хозяйства и животноводства Эквадора, отметил источник в одной из торговых сетей. Официальная цена, рекомендованная эквадорским Минсельхозом, на 2023 год составляет $6,5 за коробку бананов, а на 2024-й — $6,85.

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