Катающаяся с горки панда стала звездой Сети
- 24.11.2023, 11:27
Видеохит из Китая.
Забавные животные очень часто становятся любимчиками пользователей интернета. Особенно если речь идёт о пандах, отмечает 120.su.
Например, недавно людей повеселила панда по кличке Цин Юнь, которая живёт в питомнике в Шэньси (Китай).
У животного всегда найдётся время для игр, и панда придумала такое развлечение, как катание на животе с холма, поросшего травой. Глядя на это можно улыбнуться и немного позавидовать такой беззаботности.