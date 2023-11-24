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Катающаяся с горки панда стала звездой Сети

  • 24.11.2023, 11:27
Катающаяся с горки панда стала звездой Сети

Видеохит из Китая.

Забавные животные очень часто становятся любимчиками пользователей интернета. Особенно если речь идёт о пандах, отмечает 120.su.

Например, недавно людей повеселила панда по кличке Цин Юнь, которая живёт в питомнике в Шэньси (Китай).

У животного всегда найдётся время для игр, и панда придумала такое развлечение, как катание на животе с холма, поросшего травой. Глядя на это можно улыбнуться и немного позавидовать такой беззаботности.

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