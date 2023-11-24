«Ситуация сначала помогла Путину, а теперь играет против него» 24.11.2023, 11:28

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«Ось зла» приближается к глобальному поражению.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась против диктатора РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал известный российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в интервью журналистке Юлии Латыниной.

Он высказал уверенность, что Кремль причастен к нападению ХАМАС на Израиль. Он не исключил, что российские наемники участвовали в подготовке исламистов ко вторжению. Также ходят слухи, что Москва могла финансировать эту агрессию через криптобиржи.

Сначала, со слов Гудкова, конфликт играл Кремлю на руку. Однако сейчас эта история идет во вред путинскому режиму.

«Из того, что я знаю… То, что я вижу и знаю по Европе, никто Украину принуждать и подталкивать к каким-то консультациям (с РФ - ред.), перемириям, замораживаниям и прекращениям конфликта не намерен. Наоборот… Я думаю, что этот случай с Газой сначала отвлек внимание от Украины, но потом все поняли, что это есть продолжение войны в Украине, другая ее форма… Это же не война между Украиной и Россией, нет. Это война между диктатурами и демократиями. Между лагерем демократий и между лагерем тоталитарных диктаторских режимов, которые объединились: Россия, Северная Корея, Иран… (Демократические страны - ред.) поняли: если они сейчас не объединятся, не свернут шею агрессору, не заставят его проиграть эту войну, могут быть тяжелейшие последствия… Мне кажется, что вот ситуация в Газе… против Путина работает. Она всех убедила, насколько опасен проигрыш диктаторским тоталитарным режимам», - рассказал оппозиционер.

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