Министр обороны Израиля: Перемирие с ХАМАС будет коротким 24.11.2023, 11:38

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Впереди как минимум два месяца боев.

В Израиле прокомментировали временное перемирие с группировкой ХАМАС в секторе Газа, где израильская армия проводит наземную операцию. Там заявили, что приостановка интенсивных боевых действий будет короткой.

Об этом сказал глава министерства обороны страны Йоав Галлант на встрече с военнослужащими. Его слова процитировало издание Haaretz.

Как сказал израильский министр, перемирие – это «короткая передышка», а потом Армия обороны Израиля продолжат свою операцию в секторе Газа. По его словам, впереди как минимум два месяца активных боевых действий в анклаве.

«Это будет короткая передышка, после которой интенсивные бои продолжатся. Ожидается еще не менее двух месяцев боев», – заявил Галлант.

Он добавил, что продолжать бои с террористами ХАМАС необходимо для освобождения всех заложников. По его мнению, террористы освободят все пленных только, если Израиль будет оказывать на группировку сильное давление.

22 ноября стало известно, что правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении по меньшей мере 50 заложников, удерживаемых террористами в секторе Газа. Израиль согласился на четырехдневную паузу в операции на территории анклава. Заключить сделку удалось при посредничестве Катара. Перемирие началось сегодня с 7 утра по местному времени (8 утра в Минске).