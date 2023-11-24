закрыть
24 ноября 2023, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Кто же добровольно будет сообщать этим уродам про иностранных гостей»

6
  • 24.11.2023, 11:40
  • 5,082
«Кто же добровольно будет сообщать этим уродам про иностранных гостей»

Белоруска прокомментировала абсурдный закон от «палатки».

«Палатка» приняла закон, что о сдаче жилья иностранцам, которые временно находятся в Беларуси, юридические и физические лица должны будут сообщать в органы внутренних дел. Читательница сайта Charter97.org из Минска считает, что лукашистам нельзя сообщать об иностранных гостях:

— Как жительница столицы с большим кругом знакомств и друзей, частенько принимаю гостей. Это и друзья из зарубежья, которые приезжают на несколько дней, и родные, которые раньше выехали за границу и устроили там свою жизнь. Насторожилась, прочитав этот «закон». Не понимаю я, почему должна где-то сообщать о Константине, который приехал к нам на два дня в гости из Нидерландов. Зачем? Какая кому разница, сколько гостей у меня бывает в течение года, откуда они и почему приехали.

Если представить, что я сообщу о всех своих гостях, то на меня могут и экстремистскую группу иностранных агентов повесить, а схватив, еще и заставят на видео сказать, что я, используя иностранцев, угрожаю безопасности Беларуси.

Смех да и только! Кто же это добровольно будет сообщать этим уродам про иностранных гостей.

Все, что связано с лукашенковской хунтой, лучше обойти, воздержаться от всякого контакта. У белорусов есть хорошая пословица на этот счет: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов