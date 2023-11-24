«Кто же добровольно будет сообщать этим уродам про иностранных гостей»6
- 24.11.2023, 11:40
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Белоруска прокомментировала абсурдный закон от «палатки».
«Палатка» приняла закон, что о сдаче жилья иностранцам, которые временно находятся в Беларуси, юридические и физические лица должны будут сообщать в органы внутренних дел. Читательница сайта Charter97.org из Минска считает, что лукашистам нельзя сообщать об иностранных гостях:
— Как жительница столицы с большим кругом знакомств и друзей, частенько принимаю гостей. Это и друзья из зарубежья, которые приезжают на несколько дней, и родные, которые раньше выехали за границу и устроили там свою жизнь. Насторожилась, прочитав этот «закон». Не понимаю я, почему должна где-то сообщать о Константине, который приехал к нам на два дня в гости из Нидерландов. Зачем? Какая кому разница, сколько гостей у меня бывает в течение года, откуда они и почему приехали.
Если представить, что я сообщу о всех своих гостях, то на меня могут и экстремистскую группу иностранных агентов повесить, а схватив, еще и заставят на видео сказать, что я, используя иностранцев, угрожаю безопасности Беларуси.
Смех да и только! Кто же это добровольно будет сообщать этим уродам про иностранных гостей.
Все, что связано с лукашенковской хунтой, лучше обойти, воздержаться от всякого контакта. У белорусов есть хорошая пословица на этот счет: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.