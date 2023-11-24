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«Бимба полетела!»: ВСУ громят оккупантов возле Авдеевки

  • 24.11.2023, 11:46
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«Бимба полетела!»: ВСУ громят оккупантов возле Авдеевки

Атаку дронов под Степным показали на видео.

Операторы дронов «Санта» и «Амиго» из 26-го отдельного стрелкового батальона уничтожают оккупантов вблизи Авдеевки.

На канале «Бутусов плюс» опубликовано несколько эпизодов боевой работы украинских воинов.

«Авдеевка продолжает оставаться приоритетной целью для врага. Россияне пытаются окружить город севернее в районе населенного пункта Степное. Враг постоянно отправляет штурмовые группы в этом направлении. 26-й отдельный стрелковый батальон, сформированный в Киеве в первые дни полномасштабной войны из добровольцев, уничтожает оккупантов на земле и с воздуха, не давая им закрепиться и подтянуть резервы. Следует отметить работу экипажей бойцов с позывными «Санта» и «Амиго», которые 24/7 наносят поражение вражеским силам», - отмечается в комментарии к видео.

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