Женщина из Калинковичей устроила погром в мозырском ночном клубе 4 24.11.2023, 11:52

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Она расстроилась, что потеряла номерок от гардероба.

37-летняя женщина угрожала охранникам клуба стулом, ударила в лицо администратора, а выходя с веранды, дважды пнула ногой дверь, разбив вдребезги стекло.

Конфликт начался после того, как женщине отказались в гардеробе выдать куртку, так как она потеряла номерок. Предложение заплатить за потерянный номерок 6 рублей привело ее в бешенство.

Разъяренная женщина сначала позвонила в милицию и пожаловалась на администрацию увеселительного заведения, а после начала буйствовать.

Прибывшие на место милиционеры отвезли ее на медосмотр, от которого она, правда, отказалась. После ее доставили в РОВД для дальнейшего разбирательства.

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