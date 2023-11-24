«Хороший знак»: боец ВСУ раскрыл детали наступления на левом берегу Днепра 24.11.2023, 11:55

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Украинские плацдармы создали серьезные проблемы для россиян.

Украинские военные активно разворачивают операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области, причиняя трудности оккупантам. Однако российские силы продолжают систематически обстреливать позиции Сил обороны на правом берегу. Об этом рассказал оператор беспилотников Сергей Остапенко из подразделения аэроразведки «Сыновья грома» в интервью CNN.

Он находится на правом берегу Днепра и принимает участие в операции по форсированию реки. Одной из основных целей этой операции является вытеснение российских войск с левого берега с целью защиты гражданского населения от обстрелов.

По словам бойца, оккупанты «24 часа в сутки» обстреливают украинские позиции, и он не может вспомнить, когда в последний раз тишина длилась хотя бы более часа.

«Сейчас наши [войска - ред.] продвигаются по ту сторону Днепра. Это очень сложно, мы прилагаем много усилий для того, чтобы это стало возможным и чтобы наращивать наши силы на той стороне Днепра», — говорит Остапенко.

Он отметил, что между двумя берегами Днепра установили «определенные связи» и передают с правого берега на левый различные ресурсы, такие как оружие, боеприпасы, продукты и топливо. Кроме того, подразделение аэроразведки работает над тем, чтобы обеспечить прикрытие бойцов, пересекающих Днепр, наблюдать за движением российских войск и скрывать места расположения украинских военных и техники.

«Каждый раз, когда я вхожу в эту зону я прощаюсь со своей жизнью, потому что понимаю: моя жизнь может оборваться в любой момент, потому что может попасть либо ракета, либо снаряд. К этому привыкаешь, но это неприятно», — рассказывает Остапенко.

По словам военнослужащего, обстрелы можно считать и «добрым знаком». Он добавляет, что мощное сопротивление со стороны россиян это признак того, что Силы обороны Украины все делают правильно и создают врагу немало проблем.

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