Никчемная смекалочка Александр Коваленко

24.11.2023, 12:10

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Как Россия тщетно пытается защитить свой флот

Работа «Тор-М2КМ» на надводном корабле

В России большие десантные корабли, в Черном море, приспосабливают под флотское ПВО… Ну, как приспосабливают, ну и как под «флотское»…

Просто на БДК устанавливают сухопутную ЗРК Тор-М2КМ.

Что самое смешное, российские СМИ и так называемые эксперты не видят в этом действе ничего эдакого, позорного. Хотя, все как-раз наоборот.

Прежде всего, российские БДК, за все время полномасштабного вторжения в Украину, так и не смогли себя проявить по своему прямому функционалу – высадке десанта. Вместо этого, чем только они не занимались. Перевозили грузы, силы и средства, МТО. Минировали исключительную экономическую зону Украины. Были мишенями для украинских БЭКов. Теперь будут выполнять функцию флотской ПВО с установленными на них сухопутными ЗРК.

Далее. Факт установки комплексов Тор-М2 на российские корабли и суда не является уникальным. Данные комплексы размещаются на вертолетных площадках корветов (корабли проекта 22160, например), фрегатов и прочих образцах черноморской флотилии с прошлого года. Например, на спасательно-буксирном судне СБ-739 проекта 22870 «Василий Бех», которое успешно было уничтожено ПКРК «Harpoon».

То есть, российское командование должно было уже не единожды убедиться в том, что сухопутное ПВО не годится для применения в морской зоне, поскольку специфика кардинально иная, а, следовательно, эффективность сухопутных ЗРК на море в разы ниже. Но они продолжают ставить ЗРК Тор-М2 на свои корабли, в частности, уже и на БДК. Почему?

Да потому, что российский флот, традиционно, еще со времен СССР не имел эффективной, действенной флотской ПВО, испытанной в условиях максимально приближенных к боевым, а не в тепличной неге. Даже хваленый С-300Ф «Форт» представлял собой пародию на сухопутный С-300, который не мог видеть Ту-141 «Стриж». Если кто не в курсе, то Ту-141 «Стриж» это архаичный советский БПЛА по размерам схожий с F-16. И именно С-300Ф «Форт» стоял на ракетном крейсере «Москва».

Советские проблемы, перекочевали и в российский флот и Россия за 30 лет своего никчемного существования, так и не смогла создать фазированную решетку для флотской ПВО, которая была компактной и высокотехнологичной. В результате, что-то похожее на флотское ПВО у России может устанавливаться на корабли от фрегата, и то, не всегда оно действенное.

Например, фрегаты проекта 22350, которые должны были стать настоящей гордостью и грозой обновленных ВМФ РФ и которые хотели заказать в количестве 30 единиц, а ограничились лишь 10 и то, построили пока всего 2, превратились в настоящий позор и посмешище морской сверхдержавы.

Ведь на строительство головного «Адмирала Горшкова», ушло 14 лет, а в строй он был введен с неработающей системой ПВО «Полимент-Редут», которую доводили до ума несколько лет и так до конца не довели. Фрегаты данного проекта как были, так и остаются не боеспособными и не защищенными.

А потому, с гордостью рассказывая про размещение ЗРК Тор-М2 на БДК, эва какая смекалочка, российские СМИ просто расписываются в никчемности своего флота.

Александр Коваленко, t.me

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