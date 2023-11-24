Каннибалы Путина 2 Алексей Федяров

24.11.2023, 12:35

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Англосаксы вынудили.

Про помилование и возвращение домой людоедов говорить особо нечего, тут все ясно, Путин их не миловал-не миловал, но пришлось в результате деструктивной политики запада и лично англосаксов.

Но кое-что знаю точно.

Я встречал раскаявшихся крадунов, вот случается такое - завязал и работает скромно где смог устроиться.

Раскаявшихся бандитов, бытовых и даже заказных убийц.

Видел, как люди страдают, уходят в монастыри, наблюдал, как спустя 15 лет после содеянного пишет покаянные письма бывший гаишник - убийца водителей дальнобойщиков - родственникам убитых, и ждет, ждет от них хоть какого-то ответа.

Однако раскаявшихся убийц, что резали людей во имя какого-то бога или черта, ели человеческую плоть или испытывающих вину насильников я не встречал.

Преступление из корысти, для пропитания, или в аффекте - это временное состояние психики, человек сомневается в них потом.

Людоедство - это порождение состояния стабильного и тотального, раскаяния и сомнений оно влечь не может.

Не может быть изнасилования в состоянии аффекта.

Невозможно во временно болезненном состоянии сделать тушенку из соседа и кормить ею собутыльников.

Это суть человеческая, они так живут, они будут жить как жили и после помилования.

Но выход есть. Предлагаю всех ставить на учет к участковому.

Алексей Федяров, t.me

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