Каннибалы Путина

Каннибалы Путина2
- Алексей Федяров
- 24.11.2023, 12:35
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Англосаксы вынудили.
Про помилование и возвращение домой людоедов говорить особо нечего, тут все ясно, Путин их не миловал-не миловал, но пришлось в результате деструктивной политики запада и лично англосаксов.
Но кое-что знаю точно.
Я встречал раскаявшихся крадунов, вот случается такое - завязал и работает скромно где смог устроиться.
Раскаявшихся бандитов, бытовых и даже заказных убийц.
Видел, как люди страдают, уходят в монастыри, наблюдал, как спустя 15 лет после содеянного пишет покаянные письма бывший гаишник - убийца водителей дальнобойщиков - родственникам убитых, и ждет, ждет от них хоть какого-то ответа.
Однако раскаявшихся убийц, что резали людей во имя какого-то бога или черта, ели человеческую плоть или испытывающих вину насильников я не встречал.
Преступление из корысти, для пропитания, или в аффекте - это временное состояние психики, человек сомневается в них потом.
Людоедство - это порождение состояния стабильного и тотального, раскаяния и сомнений оно влечь не может.
Не может быть изнасилования в состоянии аффекта.
Невозможно во временно болезненном состоянии сделать тушенку из соседа и кормить ею собутыльников.
Это суть человеческая, они так живут, они будут жить как жили и после помилования.
Но выход есть. Предлагаю всех ставить на учет к участковому.
Алексей Федяров, t.me