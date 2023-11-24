Белорус приобрел в Литве другую машину вместо сломанной и переставил на ее номера 5 24.11.2023, 12:40

3,148

Но границу не прошел.

У белоруса в Литве сломался старенький Passat, на котором он приехал из Беларуси. Тогда он подобрал по марке и цвету другую машину взамен сломанной, купил ее, переставил номера и попытался вернуться домой. Но на границе его разоблачили, сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером 22 ноября на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Бенякони» лидские пограничники выявили Volkswagen с несоответствующим идентификационным VIN-номером кузова.

Водителем оказался 28-летний белорус, который направлялся из Литвы в Беларусь. Мужчина признался, что во время нахождения за границей его автомобиль сломался, и он купил подержанное авто той же марки, цвета и года выпуска. В Литве такие автомобили можно купить по цене 500—800 евро.

В результате транспортное средство передали должностным лицам таможни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».