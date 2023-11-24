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Белорус приобрел в Литве другую машину вместо сломанной и переставил на ее номера

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  • 24.11.2023, 12:40
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Белорус приобрел в Литве другую машину вместо сломанной и переставил на ее номера

Но границу не прошел.

У белоруса в Литве сломался старенький Passat, на котором он приехал из Беларуси. Тогда он подобрал по марке и цвету другую машину взамен сломанной, купил ее, переставил номера и попытался вернуться домой. Но на границе его разоблачили, сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером 22 ноября на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Бенякони» лидские пограничники выявили Volkswagen с несоответствующим идентификационным VIN-номером кузова.

Водителем оказался 28-летний белорус, который направлялся из Литвы в Беларусь. Мужчина признался, что во время нахождения за границей его автомобиль сломался, и он купил подержанное авто той же марки, цвета и года выпуска. В Литве такие автомобили можно купить по цене 500—800 евро.

В результате транспортное средство передали должностным лицам таможни.

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