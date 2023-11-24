ВСУ наступают с трех плацдармов на левобережье Днепра: Z-каналы в панике 24.11.2023, 12:47

3,212

Украинские морпехи совершили рывок к югу от Крынок.

По состоянию на утро 24 ноября украинская армия смогла создать три плацдарма на левобережной части Херсонской области, передает dialog.ua.

Российским Z-каналам становится все более тревожно в связи с ситуацией на левобережье Херсонщины. ВСУ не только смогли форсировать Днепр, но и создали три плацдарма для будущего движения в сторону оккупированного Крыма.

Об этом пишет связанный с военными РФ Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость».

Первых два плацдарма находятся в районе Антоновского моста: автомобильного и железнодорожного.

Третий был создан украинцами осенью 2023 года в районе Крынок, что на востоке от Херсона.

«Подразделения морской пехоты ВСУ к утру 24 ноября не прекращают попыток расширения трех плацдармов… на левом берегу Днепра в Херсонской области», - пишет пропагандистский ресурс.

У Крынок, как сообщается, ВСУ заняли не только населенный пункт, но и лесной массив к югу от него. Там также был взят под огневой контроль участок трассы Олешки - Новая Каховка.

У железнодорожной части Антоновского моста, по данным Z-канала, ВСУ давят участок в районе Песчаного и Подстепного.

В районе Антоновского моста, уверяют пропагандисты, ситуация стабильная, но плохая.

«С правого берега мощную артиллерийскую поддержку украинским частям осуществляет артиллерия», - жалуется Z-канал, уверяя, что «ситуация ухудшается».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».