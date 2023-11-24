ВСУ наступают с трех плацдармов на левобережье Днепра: Z-каналы в панике
- 24.11.2023, 12:47
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Украинские морпехи совершили рывок к югу от Крынок.
По состоянию на утро 24 ноября украинская армия смогла создать три плацдарма на левобережной части Херсонской области, передает dialog.ua.
Российским Z-каналам становится все более тревожно в связи с ситуацией на левобережье Херсонщины. ВСУ не только смогли форсировать Днепр, но и создали три плацдарма для будущего движения в сторону оккупированного Крыма.
Об этом пишет связанный с военными РФ Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость».
Первых два плацдарма находятся в районе Антоновского моста: автомобильного и железнодорожного.
Третий был создан украинцами осенью 2023 года в районе Крынок, что на востоке от Херсона.
«Подразделения морской пехоты ВСУ к утру 24 ноября не прекращают попыток расширения трех плацдармов… на левом берегу Днепра в Херсонской области», - пишет пропагандистский ресурс.
У Крынок, как сообщается, ВСУ заняли не только населенный пункт, но и лесной массив к югу от него. Там также был взят под огневой контроль участок трассы Олешки - Новая Каховка.
У железнодорожной части Антоновского моста, по данным Z-канала, ВСУ давят участок в районе Песчаного и Подстепного.
В районе Антоновского моста, уверяют пропагандисты, ситуация стабильная, но плохая.
«С правого берега мощную артиллерийскую поддержку украинским частям осуществляет артиллерия», - жалуется Z-канал, уверяя, что «ситуация ухудшается».