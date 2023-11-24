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Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М1»

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  • 24.11.2023, 13:08
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Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М1»

И 700 оккупантов.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили российский ЗРК «Бук-М1», сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в пятницу, 24 ноября, в Telegram.

По его словам, на Таврическом направлении уничтожено 22 единицы военной техники. В частности:

два танка,

восемь ББМ,

три артиллерийские установки,

одно средство ПВО,

один БПЛА,

семь автомобилей,

37 единиц техники врага повреждены.

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