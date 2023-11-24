Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М1»1
- 24.11.2023, 13:08
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И 700 оккупантов.
На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили российский ЗРК «Бук-М1», сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в пятницу, 24 ноября, в Telegram.
По его словам, на Таврическом направлении уничтожено 22 единицы военной техники. В частности:
два танка,
восемь ББМ,
три артиллерийские установки,
одно средство ПВО,
один БПЛА,
семь автомобилей,
37 единиц техники врага повреждены.