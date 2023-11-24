Губернатор ХМАО предложила заменить власть в России нейросетями 1 24.11.2023, 13:12

Кроме Путина.

Российских чиновников можно заменить нейросетями, оставив у власти одного только президента, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

«Чтобы поменьше было чиновников. Есть президент — и хватит. А остальные пусть другим делом занимаются. И вот тут эти технологии (нейросети. — ред.), мне кажется, были бы крайне полезны», — сказала Комарова на выставке «Россия» на ВДНХ.

По ее словам, «чтобы никому не было обидно», решениями на основе искусственного интеллекта следует заменить и губернаторов.

«Шутки шутками, но на самом деле, это направление, в котором нужно двигаться и просто освобождать от принятия решений или обслуживания людей с тем, чтобы человеческий фактор негативно [не влиял]», — пояснила чиновница.

Согласно последним доступным данным Росстата, в 2019 году в России насчитывалось 2,15 млн чиновников. Их число выросло примерно на 1 млн человек с 2000 года, когда к власти пришел президент РФ Владимир Путин.

Как подсчитывали в Минфине, чиновники составляют около 3,3% от всех занятых в российской экономике. При этом на федеральном уровне насчитывается порядка 855 тыс. чиновников, тогда как на региональном — около 252 тыс. Помимо этого на муниципальном уровне работают еще 395 тыс. служащих. К чиновникам в России также относят всех работников государственных и муниципальных органов.

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