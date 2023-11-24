Жители Фаниполя уже третьи сутки живут без воды 24.11.2023, 13:15

В магазинах почти не осталось пятилитровых бутылей с водой.

Уже третьи сутки жители Фаниполя страдают из-за отсутствия нормального водоснабжения. В целом из этого города-спутника периодически приходят жалобы на качество воды, да и полностью «осушались» краны не раз, но на этой неделе ситуация слишком затянулась.

— Уже третий день нет адекватного водоснабжения, — рассказывает «Онлайнеру» Дарья. — В течение двух дней отключали воду только в рабочее время, к вечеру она шла, хоть и была черная. Но сейчас ситуация ухудшилась: уже целые сутки почти весь город сидит без воды. Нет ее ни в детских садах, ни на производствах. И о том, что так будет, нас никто не предупредил.

Подвоз воды тоже нормально не организован: нет доступной информации об этом — узнаем о появлении машины от знакомых. Причем одной бочки на весь город очевидно не хватает: водовоз может стоять далеко, и у некоторых людей просто нет возможности добраться до него.

Пока нам только обещают, что все наладится, но сроки отодвигаются снова и снова: теперь уже к 12:00—16:00 прогнозируют. А нам как жить? Даже грязная вода не идет, чтоб как минимум сходить в туалет и смыть.

— За ноябрь (по уведомлениям в приложении «115») это уже девятый день проблем с водоснабжением, в октябре таких дней было десять, — описывает проблемы еще одна жительница. — Все случилось из-за того, что на 23 ноября водоканал запланировал врезку нового водопровода, но, как видим, все пошло не по плану. Насколько я знаю, водовоз пригнали в один-единственный двор. И он быстро опустел.

Жалуются люди и на то, что в магазинах почти не осталось пятилитровых бутылей с водой.

— Без воды невозможно ни посуду помыть, ни приготовить еду. Как только приезжает водовоз, его тут же опустошают: кто не успел, тот не успел. Надеюсь, что за эти дни нам хотя бы пересчитают плату, потому как сливать воду точно придется, — рассуждает Вероника.

Гнев горожан понятен, но, будем надеяться, с подключением новой ветки их проблемы все же решатся. Кардинально. А вот как комментируют ситуацию в водоканале Дзержинского района:

— В ходе проведения работ по подключению новой ветки водопровода в Фаниполе на ул. Заводской возникла аварийная ситуация. Работы не прекращались всю ночь и проводятся сейчас. Вчера вечером воду уже запустили, но произошла авария — сорвало муфту. Устраняем поломку. В ближайший час планируем запустить водоснабжение. Воды нет не во всем городе, а лишь в старом его микрорайоне.

Сама авария произошла по адресу Железнодорожная, 62.

О том, что глобальные ремонтные работы запланированы на этом участке, сообщалось еще в середине месяца. Горожан предупреждали, что без ухудшения качества воды не обойтись — «технические издержки». Но на практике ситуация оказалась сложнее.

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