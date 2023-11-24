ХАМАС нарушил перемирие с Израилем уже через 15 минут после его начала 24.11.2023, 13:20

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ЦАХАЛ перехватил ракету, выпущенную из Газы.

В пятницу, 24 ноября, началось перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel. По информации издания, сегодня будут освобождены 13 заложников, содержавшихся в Газе, а также неопределенное количество палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС было согласовано при посредничестве Катара. В то же время еще за несколько часов до временного прекращения огня в израильских городах, прилегающих к Газе, были слышны звуки сирен. Кроме того, сообщалось об активном обстреле сектора Газа.

Тем временем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что неизвестные палестинские боевики в секторе Газа нарушили начатый режим прекращения огня уже через 15 минут. В частности, ЦАХАЛ перехватил ракету, выпущенную в сторону южного Израиля.

Пока не ясно, какая группа ответственна за запуск ракеты, хотя ЦАХАЛ ранее заявлял, что ХАМАС несет ответственность за любые нападения из Газы на юг Израиля, поскольку он оказывает влияние на другие местные группы боевиков.

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