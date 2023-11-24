«В подходящий момент и навыки, и единомышленники станут важным рычагом» 1 24.11.2023, 13:24

О том, какие инструменты борьбы с режимом Лукашенко есть сейчас.

Что ждать белорусам в новом году? Какие инструменты и способы борьбы с режимом Лукашенко есть сейчас?

На эти вопросы активистка партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко ответила телеграм-каналу «Баста!»:

— Самое главное – не идти на поводу у Лукашенко и не играть на его поле. Например, не рассматривать «выборы» как выборы.

Искать новые форматы и возможности разговаривать с белорусами внутри страны. Просвещение, социалка, психологическая помощь, расследование коррупции чиновников. Эти вещи хорошо воспринимаются у разных групп, помогают находить единомышленников, потихоньку точат сомневающихся.

Нужно быть активнее на улицах за рубежом, делать больше больших политических акций в новых форматах, искать коллаборации с местными активистами. Особенно важно постоянно пробивать нарратив о большом количестве политзаключённых в Беларуси и ордерe на арест Лукашенко. Это важно, потому что его окружение и вертикаль уже будут смотреть на него, не как на защитника, а как на прямую угрозу их благополучию. И, конечно, солидарность. Её режим Лукашенко боится больше всего.

- Что ждать белорусам в новом году?

- Ждать и догонять – самое трудное, бесцельное и бесполезное занятие. Ведь эти дни жизни невозможно будет прожить заново. Поэтому, думаю, не нужно ждать, нужно жить.

Даже в самые трудные и тёмные времена человек может получать новые полезные знания и навыки, помогать тем, кто рядом нуждается в помощи, организовывать культурные, экологические активности, собирая вокруг себя единомышленников. Это безопасно, это помогает выйти за пределы чёрно-белого мира и не потерять надежду.

В подходящий момент и навыки, и единомышленники станут тем рычагом, который быстро сможет довести начатое в 2020 году дело и смести режим.

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