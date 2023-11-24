Основная фаза войны в Украине завершится осенью 2024 года: у США есть четкий план 24.11.2023, 13:28

Полковник ВСУ раскрыл подробности.

Основная фаза войны в Украине может закончиться ориентировочно осенью 2024 года. Горячая фаза войны не будет затяжной. Победа украинского государства над страной-агрессором Россией входит в планы США, и у Соединенных Штатов есть четкий план.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью «Главреду». По его словам, весной 2024 года Украине могут дать достаточно истребителей и дальнобойных ракет для освобождения оккупированного Крыма.

«Наша победа над российской армией является частью планов США и вплетена в политическую борьбу в Америке, поэтому основная фаза войны должна завершиться ориентировочно осенью следующего года – как раз перед тем, как состоятся выборы американского президента. Скорее всего, весной нам предоставят достаточное количество истребителей и дальнобойных ракет для выполнения основной задачи – освобождения Крыма. Авиация и дальнобойные ракеты позволят освободить Крым за 3-4 месяца, это должно произойти в июне-августе следующего года. Дальше будем заниматься Донбассом», – отметил Свитан.

По его словам, освобождать Донбасс после освобождения Крыма будет уже легче, однако боевая работа все равно затянется. Свитан отмечает, что в такой ситуации может произойти продвижение украинского войска к границе и появится возможность отрезать регион от России.

«Правда, для этого придется зайти на территорию России – в Ростов или Таганрог, чтобы отрезать Донбасс восточными рубежами, или двигаться Северским донцем, Доном или Миусом. Донбасс придется зачищать, наверное, где-то весной 2025 года», – спрогнозировал военный эксперт.

Свитан прогнозирует, что все это может происходить накануне принятия Украины в НАТО. ВСУ могут выйти на границы 1991 года весной или в начале лета 2025-го, перед саммитом в Нидерландах.

Военный эксперт выразил мнение, что Украину могут пригласить в НАТО уже в 2024 году в Вашингтоне, и мы получим возможность заключить двусторонние договоры с 32 странами Альянса.

«Сейчас в блоке 31 страна, но к этому времени, думаю, к блоку присоединится и Швеция. А уже в 2025 году, на саммите в Нидерландах, Украину примут в НАТО. Туда мы должны попасть уже с чистыми границами с Россией, уничтожив последнего российского солдата. Примерно так выглядит план США. Дай Бог, чтобы он осуществился. Для этого всем нужно приложить серьезные усилия – и украинской армии, и нашим западным партнерам, которые должны передать нам вооружение. Чтобы выполнить план, мы должны получить военную технику, самолеты и ракеты новых модификаций», – подытожил Свитан.

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