Стало известно, как будет выглядеть знаменитый Tesla Cybertruck изнутри 5 24.11.2023, 13:37

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В Сеть впервые попали фотографии интерьера.

Осталась всего неделя до первых поставок серийного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Попавшие в Сеть изображения интерьера электромобиля показывают, что покупатели увидят внутри него.

В салоне — стильная отделка и большой сенсорный экран с пользовательским интерфейсом Cybertruck. Передние сиденья кажутся довольно удобными, оснащенными, похоже, вентиляционными отверстиями для обогрева / охлаждения.

Если присмотреться к экрану информационно-развлекательной системы, можно различить несколько настроек: к примеру, открытие/закрытие дверцы багажника, режимы подвески, режим охраны, режим автомойки и многое другое.