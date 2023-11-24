Банки готовятся к девальвации рубля 3 24.11.2023, 13:45

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Она может быть масштабной.

Белорусские банки ожидают девальвацию белорусского рубля. Насколько это серьезно и стоит ли опасаться резких скачков, как это было раньше, «Зеркало» спросилo у старшей научной сотрудницы исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной.

Белорусский рубль продолжит дешеветь

Экономист напоминает, что в этом году, по данным на сентябрь, белорусский рубль снизился к доллару более чем на 20%. Но после этого, когда к доллару начал отыгрывать позиции российский рубль, похожим путем пошел и белорусский. В результате осенью отечественной валюте удалось немного укрепиться к американской, но в то же время по мере роста к ней она теряла позиции к российскому рублю.

— Но если посмотреть в целом к корзине валют, то динамика белорусского рубля была очень небольшой — изменение в рамках плюс-минус 1−1,5% в течение года, — говорит экономистка Анастасия Лузгина. — В данном случае белорусский рубль прежде всего реагировал на динамику российского рубля и повторял его тренды. Я бы здесь лучше говорила о снижении одной валюты к другой [а не столько о девальвации].

В этом году на колебания белорусского рубля в большей степени влияла ситуация на рынке валют в России.

— Что касается прогнозов банков по курсам на следующий год, то там, насколько я помню, речь идет о среднем курсе за год. Это означает, что на начало года доллар может быть 3,1 рубля, а на конец года не 3,4 (как прогнозируют некоторые банки), а, например, 3,6, — продолжает эксперт. — Но в среднем за год получается 3,35 рубля. Но, как видно, в таком случае фактическое снижение рубля к доллару на конец 2024 года может быть выше.

В следующем году, по словам Анастасии Лузгиной, снижение белорусского рубля к доллару будет плавным (если не произойдет новых шоков). Причем он продолжит следовать по той же траектории, что и российский рубль, но не полностью копируя его.

— Плохо будет, если рубль станет снижаться именно в результате проблем в экономике Беларуси. Например, будут активно усиливаться инфляционные процессы, а экономика — испытывать определенный дефицит валюты на рынке. Это будет возможным, если ухудшится сальдо торгового баланса, — объясняет экономистка.

По ее словам, риски такого ухудшения наметились уже сейчас.

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