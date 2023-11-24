В России запаниковали из-за помилованных Путиным маньяков 7 24.11.2023, 13:48

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Опасаются мести.

Обещания российских властей, что среди выпущенных из колоний для участия в войне в Украине не будет преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, оказались очередной ложью. С каждым днем появляется все больше свидетельств о помиловании президентом РФ Путиным очередного насильника, убийцы, людоеда – преступников, представляющих угрозу абсолютно для всех.

Кто из наиболее опасных маньяков уже вышел на свободу и чем они после этого «отличились», говорится в материале OBOZ.UA.

Каннибалы на свободе

Одним из последних из вернувшихся домой российских зэков-оккупантов стал Николай Оголобяк. 2 ноября его засекли в Ярославле, где живет его мать. Выяснилось, что в Украине он был тяжело ранен и его забрали на лечение в российский госпиталь. Сейчас он уже находится у матери, а местные жители в ужасе от такого соседства.

Дело в том, что «герой войны» был участников секты сатанистов. Сначала они проводили жуткие ритуалы с животными, потом перешли на людей. Из четырех жертв – все знакомые подростки, трое из них – девочки.

Во время следствия выяснилось, что каждому сектанту была отведена своя роль. Оголобяк был «воином» – он первый начинал убийства.

На момент вынесения приговора в 2010 году жестокому убийце-людоеду уже исполнилось 18 лет. Ему дали 20 лет колонии строгого режима (первые пять – в тюрьме), другим участникам секты – по 10, 8 и 2 года.

Николай Оголобяк должен был сидеть за решеткой до 2030 года, однако в 2023-м его завербовали для участия в «СВО». Его отец рассказал российским журналистам, что «сынишка» отслужил полгода якобы в отряде «Шторм Z», а теперь – инвалид. Правда, ходит на своих двоих.

Еще один помилованный и выпущенный из-за решетки убийца – 44-летний рецидивист Денис Горин из Сахалинской области. Россиянин был трижды судим, свой первый срок за убийство получил еще двадцать лет назад – в 2003 году.

Условно-досрочно вышел на свободу в 2007-м и в том же году отправил на тот свет брата своего соседа по камере. А в 2011 и 2012 годах Горин уже вместе с собственным братом убил еще двух мужчин. Во всех случаях убийца глумился над телами, в некоторых – занимался каннибализмом.

В итоге в 2018-м маньяка приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима. Сидеть бы ему еще и сидеть, но тут Горину представился шанс выбраться из камеры. Вербовщики уговорили его подписать контракт, и он отправился в Украину.

Сейчас каннибал находится на лечении в госпитале в Южно-Сахалинске, на войне в Украине он получил ранение средней тяжести.

«Обыденная по нынешним временам история: каннибал не досидел 17 лет и уехал в зону «СВО» за помилованием. После чего заслуженно будет считаться и называть себя патриотом. И даже получит право учить детей любви к родине и вкусные блюда из человечины», – прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале российский аналитик Анатолий Несмиян.

Отмашка на убийство

Родственники жертв упомянутых двух каннибалов, а также других насильников-убийц (их количество держится в секрете, по открытым источникам – не менее 20) сегодня живут в страхе. Никто не верит, что нелюди, забравшие жизни в том числе их детей, прекратят убивать. Также считают, что будут мстить тем, кто давал показания.

Нет сомнений, что «мясные штурмы», в которые посылали российских зэков в составе так называемой ЧВК «Вагнер» и отрядов «Шторм Z» и «Север Z», добавили жестокого «опыта» новоявленным оккупантам. А учитывая давнюю склонность к насилию, получается просто гремучая смесь. И уже известно о нескольких случаях, когда помилованные Путиным преступники после возвращения с войны снова стали убивать.

Например, Иван Россомахин в 2020 году в Кировской области убил односельчанку. А вернувшись с войны, «вагнеровец» забрал жизнь еще у одной – его жертве было 85 лет. И таких примеров с каждым днем становится больше.

Россияне с ужасом смотрят на происходящее. Даже те, кто поддерживает «СВО», сегодня понимают: для Путина все россияне – расходный материал. И неважно, на фронте они или же в тылу.

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