«Скучновато ему было без господина Пашиняна»: над Лукашенко поиздевались на саммите ОДКБ 2 24.11.2023, 13:53

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Уколы следовали при каждом намеке на отсутствие премьер-министра Армении.

Журналист российского «Коммерсанта» Андрей Колесников в саркастической манере описал унижение Лукашенко на саммите ОДКБ в Минске.

«Внутри все как всегда. Перемен нет и не предвидится», — описывает корреспондент атмосферу во Дворце Независимости, в который входит из «по-февральски» заснеженного Минска.

«Здесь готовятся к саммиту глав стран ОДКБ. И тут уж все, такое впечатление, для людей. То есть в пресс-центре на столе — просто батарея водки «Президент», французского вина и армянского коньяка, между прочим.

То есть тень Никола Пашиняна, который не приехал в Минск по причине своих обид на организацию, так и не защитившую Армению, все-таки витает здесь, в этом помпезном пустынном здании (и это, справедливости ради, все, чем представлена Армения на саммите ОДКБ)», — пишет Колесников.

К вопросу отсутствия Пашиняна Колесников возвращался все время своего репортажа, не упуская случая подшутить по этому поводу над Лукашенко.

«И только когда лидеры пяти стран фотографируются на фоне своих знамен, ты понимаешь, что об Армении напоминает еще и флаг страны за их спинами. Армения пока не списана отовсюду в ОДКБ.

Переговоры в узком составе начинаются рано, а заканчиваются, хочется написать, еще раньше.

«Проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши без определенных причин»,— раздраженно говорит на расширенном заседании Лукашенко, который еще недавно на каждом саммите считал своим долгом публично научить жизни Никола Пашиняна и теперь, видимо, не в последнюю очередь из-за этого страдает от его отсутствия здесь», — замечает Колесников.

А процитировав высказывания Лукашенко об угрозе Третьей мировой войны и о ядерном оружии как гарантии безопасности, московский журналист делает вывод: «Да, скучновато ему было, похоже, без господина Пашиняна».

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