Россиян разбили на трех направлениях: генерал ВСУ рассказал о наступлении на Мелитополь 1 24.11.2023, 13:58

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Оккупанты понесли серьезные потери.

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении уничтожили 48 единиц вражеской техники, а также отразили 11 российских атак возле Клещиевки и Андреевки, сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 4 авиаудара и применили 21 дрон на этом направлении. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

В то же время Фитьо отметил, что наблюдается тенденция к увеличению использования противником дронов-камикадзе, но российские войска руководствуются принципом «не качеством, а количеством».

«Врагом было нанесено 353 обстрела, но со всем тем уничтожено 203 оккупанта на Бахмутском направлении только за минувшие сутки и 48 единиц вражеской техники, среди которых 4 танка, 3 БМП и 1 боевая машина», - добавил он.

В то же время, сказал Фитьо, на Купянском направлении Силы обороны отразили 5 российских атак. Враг нанес 16 авиаударов, совершил 467 обстрелов и применил 9 БПЛА.

«165 российских солдат были ликвидированы и уничтожены 57 образцов военной техники: 6 танков, 2 БТР, 5 БМП, 2 МТЛБ, 4 пушки. Вчера серьезные потери понес враг именно в технике», - акцентировал он.

Спикер сообщил, что стратегических успехов ни на Бахмутском, ни на Лимано-Купянском направлениях российские захватчики не добились.

«Украинские защитники мужественно держат оборону и наносят российским оккупантам большие потери», - подытожил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Уничтожены ЗРК Бук-М1. Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия вторые сутки подряд около 700 человек. На Таврическом направлении оккупанты нанесли 16 авиаударов, провели 43 боевых столкновения и осуществили 762 артобстрела. Наши защитники и защитники», – говорится в сообщении.

Потери врага составили 675 человек. Также украинские воины уничтожили 22 единицы военной техники РФ, в частности:

2 танка;

8 ББМ;

3 артсистемы;

1 средство ПВО;

1 БпЛА;

7 автомобилей;

37 единиц техники врага повреждены.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, добавил Тарнавский.

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