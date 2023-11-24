Россиян разбили на трех направлениях: генерал ВСУ рассказал о наступлении на Мелитополь

Россиян разбили на трех направлениях: генерал ВСУ рассказал о наступлении на Мелитополь1
- 24.11.2023, 13:58
- 3,012
Оккупанты понесли серьезные потери.
Силы обороны Украины на Бахмутском направлении уничтожили 48 единиц вражеской техники, а также отразили 11 российских атак возле Клещиевки и Андреевки, сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 4 авиаудара и применили 21 дрон на этом направлении. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.
В то же время Фитьо отметил, что наблюдается тенденция к увеличению использования противником дронов-камикадзе, но российские войска руководствуются принципом «не качеством, а количеством».
«Врагом было нанесено 353 обстрела, но со всем тем уничтожено 203 оккупанта на Бахмутском направлении только за минувшие сутки и 48 единиц вражеской техники, среди которых 4 танка, 3 БМП и 1 боевая машина», - добавил он.
В то же время, сказал Фитьо, на Купянском направлении Силы обороны отразили 5 российских атак. Враг нанес 16 авиаударов, совершил 467 обстрелов и применил 9 БПЛА.
«165 российских солдат были ликвидированы и уничтожены 57 образцов военной техники: 6 танков, 2 БТР, 5 БМП, 2 МТЛБ, 4 пушки. Вчера серьезные потери понес враг именно в технике», - акцентировал он.
Спикер сообщил, что стратегических успехов ни на Бахмутском, ни на Лимано-Купянском направлениях российские захватчики не добились.
«Украинские защитники мужественно держат оборону и наносят российским оккупантам большие потери», - подытожил он.
Ситуация на Авдеевском направлении
Украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.
«Уничтожены ЗРК Бук-М1. Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия вторые сутки подряд около 700 человек. На Таврическом направлении оккупанты нанесли 16 авиаударов, провели 43 боевых столкновения и осуществили 762 артобстрела. Наши защитники и защитники», – говорится в сообщении.
Потери врага составили 675 человек. Также украинские воины уничтожили 22 единицы военной техники РФ, в частности:
2 танка;
8 ББМ;
3 артсистемы;
1 средство ПВО;
1 БпЛА;
7 автомобилей;
37 единиц техники врага повреждены.
Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, добавил Тарнавский.