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Wildberries предупредила о миллиардных убытках из-за проверки на складе компании

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  • 24.11.2023, 13:59
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Wildberries предупредила о миллиардных убытках из-за проверки на складе компании

Это отразится на обслуживании белорусских пользователей.

В сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали 24 ноября пришла полиция, работа центра пока заблокирована. Скорее всего, рейд связан с борьбой с нелегальными мигрантами, пишет «Коммерсантъ».

В Wildberries заявили, что 8 тыс. сотрудников не могут приступить к работе, продавцам грозят серьезные убытки — до 1 млрд российских рублей (примерно $11,5 млн).

Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам, в высокий сезон эта ситуация грозит огромными убытками, предупредили представители маркетплейса. Руководство Wildberries на связи с представителями полиции, но пока нормализовать работу не удается.

Если ситуация в Электростали не будет оперативно решена, ее отголоски долетят и до белорусских пользователей: предположительно, покупатели могут столкнуться с задержками в сроках доставки товаров, продавцы понесут убытки.

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