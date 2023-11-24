«Теневой флот» Путина пошел ко дну 2 24.11.2023, 14:02

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Владельцы танкеров отказываются возить российскую нефть из-за санкций США.

Российские нефтяники стали испытывать сложности с поиском танкеров под свои баррели после того, как США начали вводить санкции против «теневого флота» Кремля и запустили расследование, охватившее три десятка судовых перевозчиков по всему миру, пишет finanz.

Нефтяные компании, которые занимаются экспортом через порты Балтийского моря, не могут найти суда под часть грузов с отправкой в ноябре, рассказал Reuters работающий в регионе трейдер.

По словам четырех источников агентства в судоходной отрасли, от работы с российской нефтью отказались три крупных греческих танкерных компании - Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.

Владеющие флотом из 100 танкеров, способных переваливать почти всю экспортную нефть из западных портов РФ - Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, - греческие судовые магнаты десятилетиями возили российские баррели и продолжали делать это даже после того, как с рынка ушли почти все западные компании.

Но решение США ввести санкции против пяти танкеров, возивших российскую нефть по ценам выше 60-долларового потолка, изменило ситуацию. «Если по нефтяным танкерам пока еще нет дефицита, то на рынке нефтепродуктов уже начались проблемы с физическим наличием судов на некоторые даты», - рассказал источник Reuters.

Перебоев с поставками непосредственно нефти, по словам собеседников агентства, пока не наблюдается. Однако стоимость фрахта танкеров взлетела: арендовать судно до Индии стоит $10-11 млн, хотя в начале октября это было $8 млн, а в сентябре - лишь $5 млн.

Нефтяники вынуждены все больше полагаться на «теневой флот» - старые, списанные на металлолом танкеры, которые ходят с выключенными транспондерами, чтобы скрыться от санкций. Но трейдеры опасаются, что нехватка судов может усилиться. «Теневого флота может оказаться недостаточно для перевозки всей российской нефти», - говорит источник Reuters.

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