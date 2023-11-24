Помогла Чичерина: разоблачен оккупант, издевавшийся над украинцами в Черниговской области 10 24.11.2023, 14:19

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Российского капитана с позывным «Клен» долгое время не могли найти.

Журналисты установили личность российского оккупанта, причастного к жестоким издевательствам над гражданскими из села Ягодное на Черниговщине во время оккупации населенного пункта.

По приказу российского капитана с позывным «Клен» почти 400 жителей села на протяжении 27 суток содержали в тесном подвале в школе в бесчеловечных условиях, десять пленников захватчиков из этого подвала живыми уже не вышли.

Долгое время данных о «Клене» найти не удавалось, но прошлым летом на глаза журналистам попало видео с концерта российской певицы-пропагандистки Юлии Чичериной возле Кременной на Луганщине, на котором ягоднянцы узнали своего палача. О ходе и результатах расследования длиной более года рассказывает «Общественное».

Журналисты «Общественного» больше года искали ответственного за жестокое обращение с гражданскими в селе Ягодное на Черниговщине оккупанта. Местные жители отмечали, что именно по команде захватчика с позывным «Клен» россияне в течение 27 дней удерживали в тесном подвале 366 жителей села, включая детей. Их захватчики использовали в качестве живого щита, прикрывая людьми свой штаб.

Тогда в давке, духоте, без лекарств и возможности даже прилечь, умерли десять жителей села.

«Военное преступление в Ягодном журналисты редакции расследований Общественного начали расследовать в июле 2022-го. В октябре того года вышел документальный фильм-расследование «Дневник уцелевшей», в котором они назвали российское военное подразделение, содержащее людей в школьном подвале в Ягодном – 228 полк. Однако установить личность российского офицера с позывным «Клен» на то время не удалось», – пишет «Общественное».

Однако в июне 2023 года расследование неожиданно сдвинулось с мертвой точки. На глаза журналистам попало опубликованное Чичериной видео ее выступления вблизи Кременной в Луганской области в феврале 2023 года «перед земляками с Урала» (228 полк базируется в российском Екатеринбурге). Среди попавших в кадр оккупантов ягоднянцы узнали своего палача.

После этого благодаря слитым российским базам данных журналисты установили личность «Клена».

«Соловов Семен Александрович, 1987 года рождения. Выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища, капитан по званию. Женат, имеет по меньшей мере одну дочь», – рассказали расследователи.

Они также связались с оккупантом, придумав «легенду», и убедились, что тот до сих пор воюет в Украине, сейчас он находится в Луганщине. Правда, когда речь зашла про Ягодное, Соловов сразу дал заднюю и стал уверять, что никогда не был на Черниговщине, а «Клен», мол, был ликвидирован в селе под Кременной. В то же время, по версии захватчика, российские оккупанты в Ягодном якобы «спасали» местных жителей.

Собранные данные журналисты передали сотрудникам Управления СБУ в Черниговской области, расследующим преступление россиян в Ягодном. Служба собирает доказательную базу, чтобы сообщить оккупанту о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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