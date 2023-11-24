Российские военные из Крынок взбунтовались и обратились к Шойгу 2 24.11.2023, 14:57

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Своего командира они сравнили с Сусаниным.

Российские захватчики из 26-го полка второго батальона ВС РФ в/ч 12267 записали жалобное видеообращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу из села Крынки Херсонской области, которое располагается на левом берегу Днепра, сообщает dialog.ua.

По их словам, военное командование держит их в селе Крынки уже четыре месяца, при этом большинство сослуживцев уже «двухсотые», в то время как их отправляют на острова, располагающиеся между левым и правым берегами Днепра.

«Наш командир Александр Золотько с позывным «Змей» на нас забил большой-большой болт, заставлял нашего комбата, чтобы он нас вывел на острова, поставил там посты... Он докладывал, что здесь все хорошо и все целые, но в итоге у нас от 3 рот осталось 50 человек (это примерно 4 отделения, то есть примерно 1 взвод с небольшим, - ред.). Он хочет нас туда завести, чтобы нас убили, замести следы и чтобы все было чисто», - утверждают российские военные, посланные «на убой».

Кроме того, стало известно, что военных ВС РФ, записавших это видео уже отправили на «острова», куда те так не хотели идти.

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