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Возможность беспошлинного ввоза электромобилей в Беларусь продлили

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  • 24.11.2023, 15:01
Возможность беспошлинного ввоза электромобилей в Беларусь продлили

На какой срок?

Совет «Евразийской экономической комиссии» принял решение продлить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в четыре страны ЕАЭС, на срок до 31 декабря 2025 года. Об этом БелТА сообщили в торговом блоке ЕЭК.

«Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации», — пояснили в ЕЭК.

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