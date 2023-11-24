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Украинские военные прорвали оборону врага на Сватовском направлении

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  • 24.11.2023, 15:16
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Украинские военные прорвали оборону врага на Сватовском направлении

Бригада Гвардии наступления заняла передовые позиции россиян.

На Сватовском направлении украинским защитникам удалось продвинуться в глубь обороны врага и выбить его с передовых позиций.

Прорыв первой линии бороны оккупантов совершили украинские пограничники из бригады Гвардии наступления «Стальная граница».

Они заняли передовые позиции противника. Фрагмент боя, снятый одним из его участников, показали в Государственной пограничной службе Украины.

«Штурм вражеских позиций онлайн. Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении», – отмечается в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как пограничники подбираются к вражеской линии обороны и вступают в стрелковый бой с российскими захватчиками.

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