Украинские военные прорвали оборону врага на Сватовском направлении

Украинские военные прорвали оборону врага на Сватовском направлении1
- 24.11.2023, 15:16
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Бригада Гвардии наступления заняла передовые позиции россиян.
На Сватовском направлении украинским защитникам удалось продвинуться в глубь обороны врага и выбить его с передовых позиций.
Прорыв первой линии бороны оккупантов совершили украинские пограничники из бригады Гвардии наступления «Стальная граница».
Они заняли передовые позиции противника. Фрагмент боя, снятый одним из его участников, показали в Государственной пограничной службе Украины.
«Штурм вражеских позиций онлайн. Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении», – отмечается в комментарии к видео.
На опубликованных кадрах зафиксировано, как пограничники подбираются к вражеской линии обороны и вступают в стрелковый бой с российскими захватчиками.