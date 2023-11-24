Украинские военные прорвали оборону врага на Сватовском направлении 1 24.11.2023, 15:16

1,820

Бригада Гвардии наступления заняла передовые позиции россиян.

На Сватовском направлении украинским защитникам удалось продвинуться в глубь обороны врага и выбить его с передовых позиций.

Прорыв первой линии бороны оккупантов совершили украинские пограничники из бригады Гвардии наступления «Стальная граница».

Они заняли передовые позиции противника. Фрагмент боя, снятый одним из его участников, показали в Государственной пограничной службе Украины.

«Штурм вражеских позиций онлайн. Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении», – отмечается в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как пограничники подбираются к вражеской линии обороны и вступают в стрелковый бой с российскими захватчиками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».