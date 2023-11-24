В последние выходные осени обещают снег, гололед и крепкий «минус»
- 24.11.2023, 15:12
Подробный прогноз погоды.
В Беларуси в ближайшие дни опять ожидается снег, на дорогах будет скользко, а в воскресенье еще и похолодает до -6°С, сообщает pogoda.by.
В последние осенние выходные в Беларуси по-прежнему будет царить влажная прохлада с Балтийского моря.
В субботу, 25 ноября, в основном облачно, временами пройдет снег, днем по югу страны с мокрым снегом. Температура воздуха ночью −1…−5°С, по северо-востоку −6…−9°С, днем −4…+2°С.
«На дорогах республики и в Минске ожидается гололедица», — предупредили синоптики и объявили на завтра оранжевый уровень опасности
В воскресенье, 26 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, а днем местами пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью −2…−7°С, по северо-востоку при прояснениях столбик термометра опустится до -10°С, днем 0…-6°С.