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В последние выходные осени обещают снег, гололед и крепкий «минус»

  • 24.11.2023, 15:12
В последние выходные осени обещают снег, гололед и крепкий «минус»

Подробный прогноз погоды.

В Беларуси в ближайшие дни опять ожидается снег, на дорогах будет скользко, а в воскресенье еще и похолодает до -6°С, сообщает pogoda.by.

В последние осенние выходные в Беларуси по-прежнему будет царить влажная прохлада с Балтийского моря.

В субботу, 25 ноября, в основном облачно, временами пройдет снег, днем по югу страны с мокрым снегом. Температура воздуха ночью −1…−5°С, по северо-востоку −6…−9°С, днем −4…+2°С.

«На дорогах республики и в Минске ожидается гололедица», — предупредили синоптики и объявили на завтра оранжевый уровень опасности

В воскресенье, 26 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, а днем местами пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью −2…−7°С, по северо-востоку при прояснениях столбик термометра опустится до -10°С, днем 0…-6°С.

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