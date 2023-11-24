В Украине создают «Армию роботов» и «Армию РЭБ» 24.11.2023, 15:23

Стали известны интригующие подробности.

В Украине в скором времени появится «Армия роботов» и «Армия РЭБ». Важно будет не только предлагать инновационные разработки, но и уметь масштабировать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время ForbesTech-2023.

«Скоро запустим «Армию роботов», «Армию РЭБ». Мы будем опираться на нашу идеологию - открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали различные продукты, умеют масштабировать продукты», - рассказал Федоров.

Дроны украинского производства

В июле бывший министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал о том, что на вооружении воинов ВСУ находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Например, в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон «Морской малыш». Производство этих беспилотников расположено в Украине, но заводы находятся под землей.

Уже до конца года «Укроборонпром» поставит сотни дронов отечественного производства воинам ВСУ. В частности Украина наладила серийное производство собственного аналога «Шахедов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».