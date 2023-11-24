В Копыльском районе мужчина облил себя бензином и поджег 24.11.2023, 15:34

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Ему было 40 лет.

40-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. «В последнее время ходил расстроенный», — рассказывает знакомый.

О трагической смерти жителя Копыльского района «Нашай Ніве» стало известно от нескольких человек.

22 ноября Сергей Ушолик облил себя бензином и поджег. По словам одного из жителей, мужчина был в подпитии, а причиной самоубийства, видимо, стали семейные проблемы.

В официальных сводках чрезвычайных ситуаций этот случай не упоминается.

Один из жителей Копыльского района о смерти Сергея узнал от друзей. Они собирали деньги на его похороны, но подробностей не сообщали. Похоронили Сергея 23 ноября.

Мужчина имел несовершеннолетнюю дочь, которую, как рассказывают, очень любил.

«Сергей был общительным парнем. Любил компании, но был, как мне кажется, все же ранимым человеком, хотя показывал себя, что он такой брутальный мужчина. Выпивал, как и все у нас. Что произошло в его семье, не знаю. Сам он в последнее время ходил расстроенный. Поговаривали, что от него ушла жена», — рассказал о покойном его знакомый.

Он считает, что Сергей не хотел себя убивать. Был ли кто-то с Сергеем, когда тот себя поджигал, собеседник не курсе.

Социальные сети Сергея полны фотографиями с дочерью. Фото с женой подписаны «я с любимой». Последние выставленные свои снимки Сергей подписал словами «одинокий волк» и «все будет хорошо». 21 ноября мужчина был в сети последний раз.

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