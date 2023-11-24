Израиль показал уничтожение крупной сети туннелей ХАМАСа под больницей «Шифа»
- 24.11.2023, 15:40
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Мощный взрыв попал на видео.
Силы ЦАХАЛа под командованием 36-й дивизии, совместно со спецподразделением «Яхалом», провели разрушение ряда подземных туннелей и туннельных шахт в районе больницы «Шифа» в Секторе Газа.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В течение последних суток, до наступления перемирия, силы ЦАХАЛа продолжали уничтожать террористические объекты в Секторе Газа с использованием сухопутных, воздушных и морских средств, а также проводили операции в различных районах для выявления и обследования подозрительных зданий. В ходе этих действий периодически происходили столкновения с террористами.