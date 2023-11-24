СМИ: Китай давит на Путина, на «Силу Сибири-2» не дадут ни юаня 4 24.11.2023, 15:50

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Пекин настаивает на кабальных условиях для Кремля.

Лидер Китая Си Цзиньпинь ставит «подножку» экономике лидера РФ Владимира Путина в вопросе строительства общей ветки газопровода «Сила Сибири-2».

Речь идет о «продлении» газопровода «Сила Сибири», через который Россия начала продавать Китаю газ в 2019 году.

Сейчас Пекин давит на Москву, чтобы реализовать строительство магистралей следующего проекта полностью за счет России, не тратя на это своих ресурсов, пишет газета South China Morning Post.

Для мира соответствующее партнерство России и Китая «рекламируют» как символ сотрудничества двух стран-стратегических партнеров. Интерес Китая в увеличении поставок российского газа является очевидным, однако экономика КНР почти в 10 раз сильнее и больше экономических возможностей России.

Понимая это, лидер КНР давит на Путина, чтобы получить российские природные ресурсы для обеспечения своего роста фактически «бесплатно».

Источник издания сообщил, что Пекин настаивает на особо «выгодном» для себя строительстве: без рисков и трат со своей стороны. Китай ожидает, что Россия возьмет на себя все расходы по проекту «Сила Сибири-2», поэтому переговоры по строительству газопровода являются крайне сложными, сообщил гонконгской газете российский источник.

«Это особое давление на президентском уровне. Речь идет о более дешевой оплате. Они могут требовать значительных скидок», - заявил информатор.

Сейчас газопровод «Сила Сибири-2» является одной из главных «надежд» России с точки зрения преодоления экономического кризиса, который усугубился в РФ из-за западных санкций. Однако, похоже, темпы строительства проекта будут медленнее, чем ранее рассчитывала Москва.

«Строительство одного из ключевых российских газовых проектов, призванного обеспечить финансовый «спасательный круг» для РФ за рубежом, скорее всего, будет медленнее, чем ожидалось, поскольку Китай пытается использовать свою "позицию на переговорах», - пишет газета.

Президент России Владимир Путин находится под огромным давлением из-за требований своего «партнера» Си Цзиньпина. Ведь продолжить строительство на его условиях - «болезненно» для России, в то же время отказ от реализации проекта также приведет к значительным потерям газа и финансовым убыткам для РФ.

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