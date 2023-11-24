«Думала, что что-то взорвалось»: в Гродно произошло редкое для ноября явление

«Думала, что что-то взорвалось»: в Гродно произошло редкое для ноября явление2
- 24.11.2023, 15:57
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Жители поделились уникальными видео.
Пока белорусские дорожные службы в буквальном смысле разгребают последствия вчерашней внезапной снежной метели, накрывшей практически всю страну, жители Гродно в соцсетях поделились уникальными видео другого, редкого для конца ноября метеорологического явления, пишет telegraf.news.
Оказывается, вслед за снежной метелью и сильным порывистым ветром, о котором предупреждали синоптики, в ночь на пятницу, 24 ноября, на запад Беларуси обрушилась настоящая гроза — с громом и молниями, озаряющими ночное небо.
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Для большинства горожан, судя по комментариям в соцсетях, ночная гроза стала неожиданностью, а кто-то и вовсе решил, что ему «это всё приснилось». Однако многочисленные видео в соцсетях доказывают, что непогода в Гродно ночью разбушевалась на самом деле.
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«Очень внезапно налетел циклон дождя со снегом и громом с молниями, такой погоды в конце ноября я не припомню», — написал один из комментаторов под видео в TikTok.
«Там так гремело, что я аж подумала, что что-то взорвалось…», — поделился своими впечатлениями другой комментатор.
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Судя по комментариям, грозу минувшей ночью пережили не только гродненцы, но и жители других городов, в частности, Волковыска и Солигорска.
«В Солигорске около 5 утра тоже кошмар был. Дождь, снег, ветер бешеный. Аж проснулись с мужем от порывов ветра», — написала одна из зрительниц под видео.
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