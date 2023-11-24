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В Сети показали видео пожара в воинской части в Волгоградской области

  • 24.11.2023, 16:09
  • 3,116
В Сети показали видео пожара в воинской части в Волгоградской области
Иллюстративное фото

Часть атаковал дрон.

Масштабный пожар вспыхнул на территории воинской части в Волгоградской области РФ. В сети заявляют, что часть атаковал дрон, сообщает Telegram-канал ASTRA.

Российские СМИ утверждают, что воинскую часть 57229/51 в населенном пункте Котлубани атаковал дрон. По данным ASTRA, дрон взорвался, в результате чего вспыхнул пожар.

В сети сообщают, что на территории воинской части находится большой комплекс для хранения боеприпасов и стрелкового оружия.

«В результате взрыва на территории склада 59, где хранятся боеприпасы мелкого стрелкового оружия, начался пожар», - отмечает ASTRA.

При этом утверждается, что из-за пожара, сопровождавшегося взрывами, эвакуировали 630 человек, среди которых 379 - военные.

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