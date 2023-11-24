Минский ювелирный магазин отказался чинить по гарантии золотое колье 24.11.2023, 16:20

1,828

Иллюстративное фото

Клиентка решила бороться.

Минчанка купила в ювелирном магазине золотое колье за 1040 рублей, а через несколько месяцев в цепочке обнаружился дефект. Продавец отказался ремонтировать товар по гарантии, тогда клиентка обратилась в суд. Подробности гражданского дела рассказала пресс-служба Верховного суда.

Золотое колье 585 пробы женщина купила 22 мая прошлого года за 1040 рублей. Через некоторое время в цепочке перестала работать защелка, которая фиксировала длину. Минчанка обратилась к продавцу с требованием бесплатно устранить дефект, ведь на товар все еще действовала гарантия. Однако ей отказали.

Продавец настаивал, что проблемы с изделием возникли не из-за производственного дефекта, а «в процессе эксплуатации». Женщина с такой позицией не согласилась и пошла в суд.

Решающую роль в процессе сыграло заключение экспертизы. В документе отмечалось, что защелка ослабла из-за «нестойкости материала», находящегося внутри фиксирующего шарика, «к механическому трению, которое возникает при естественной эксплуатации данной детали».

«Данный дефект относится к дефекту скрытого производственного характера», — заключили специалисты.

Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи золотого колье, вернуть минчанке 1040 рублей, выплатить 300 рублей неустойки за нарушение сроков расторжения договора, еще 300 рублей компенсации морального вреда и покрыть почти 130 рублей расходов.

Кроме того, ответчика — ООО «Московский Ювелирный Завод «МЮЗ БЕЛ» — обязали покрыть 2,1 тысячи рублей расходов общества защиты прав потребителей, которое представляло интересы клиентки в суде, выплатить 1050 рублей штрафа и оплатить 426 рублей госпошлины.

Что же с самим колье? Его суд обязал вернуть продавцу. Решение суда вступило в законную силу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».