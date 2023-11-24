Ликвидация Путина: на войне, как на войне 4 Владимир Фесенко

24.11.2023, 16:23

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Владимир Фесенко

Ситуация может сложиться по-разному.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun на вопрос о гипотетической ликвидации Путина отметил, что, в случае такой возможности, Украина ею воспользуется. Наконец, если Россия могла покушаться на украинского президента, то почему украинцы, при случае, не могут сделать то же самое в отношении Путина? Но я сильно сомневаюсь, что у нас есть такая возможность.

Кроме того, сейчас эта тема – очень абстрактная. Например, в свое время были попытки покушения на Гитлера, однако ни одного удачного. Аналогичная история со Сталиным. Конечно, ситуация может сложиться по-разному. Но так, чтобы ответ на вопрос, причастны ли они, общество получило бы через много-много лет. А, возможно, точного ответа никто никогда и не узнал бы даже в случае публикации мемуаров тех, кто и такой теоретической операции мог бы быть причастным. Скорее всего, тема пошла бы в конспирологию, все бы гадали, почему и кто это мог бы сделать. И, думаю, были бы как сторонники, так и критики версии, что за ликвидацией может стоять Украина.

Еще один момент - стоит обратить внимание на резонанс, который на Западе вызвал материал в The Economist (не статья Залужного, которую все обсуждали в Украине). Дело о статье, касающейся, скажем так, ликвидации некоторых людей на оккупированных территориях и в самой России. И в Украине, и на Западе те, кто ее читали, по-разному на нее реагировали. В частности были намеки, что наши спецслужбы причастны к отдельным ликвидациям на оккупированных территориях. Учитывая, что даже такие вещи - покушения на гораздо более мелкие фигуры - вызывают неоднозначную реакцию на Западе, можно лишь представить, какая реакция будет, если что-то случится с Путиным.

Конечно, теоретически можно предположить, что что-то с ним может случиться. Впрочем, если вдруг случится, будет ли стоять за этим Украина? Все лишь будут гадать: что там произошло, кто это сделал, почему сделал, зачем, какие причины (или это борьба за власть, или это связано с войной в Украине)? Ответственности за это никто на себя не возьмет.

Учитывая все это, президент Зеленский дал ответ на вопрос The Sun. Украина не исключает возможности ликвидации Путина, но прямого ответа на этот вопрос нет. На войне - как на войне. Если, действительно, будет возможность воспользоваться ситуацией (и если таковая будет), то, теоретически, мы можем ею воспользоваться. Но ждать, что мы будем брать на себя ответственность за это - не стоит.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», «Униан»

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