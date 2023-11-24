Минчанка отдала телефон и ноутбук гадалкам за снятие порчи 3 24.11.2023, 16:28

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Ущерб — $2400.

К минчанке возле торгового центра подошли две женщины, которые попросили денег. Получив отказ, они придумали новый способ обогащения и сказали, что на ней лежит порча. Естественно, снять ее могли только они. Женщина привела двух гадалок домой, там провели обряд, а рассчиталась за услуги она ноутбуком стоимостью более 2000 рублей. Но это еще не все, отмечает «Онлайнер».

Алчность взяла верх, и на следующий день гадалки сообщили, что ритуал не помог, так как для снятия порчи нужна крупная сумма денег — 10 000 рублей. Минчанка поверила и согласилась, но таких денег у нее не было. Тогда она решила оформить в банке заем. Обойдя несколько отделений и получив отказ, она взяла в кредит мобильный телефон стоимостью 6000 рублей, который передала женщинам.

Вскоре минчанка поняла, что стала жертвой аферисток, и обратилась в милицию. Гадалок задержали. Ноутбук и телефон к тому моменту были проданы, а деньги потрачены на личные нужды. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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