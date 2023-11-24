Инновационный салон и «умная» подвеска: представлен новый Porsche Panamera 2024 24.11.2023, 17:03

Авто дебютировало в двух версиях.

В Шанхае презентовали новый Porsche Panamera. Роскошная представительская модель прошла модернизацию вслед за родственным Porsche Cayenne и поступит в продажу с марта 2024 года по цене от 107 800 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Porsche.

Porsche Panamera 2024 можно узнать, прежде всего, по измененной передней части. У лифтбэка изменены фары и решетка радиатора, причем оптика теперь матричная уже в базовой версии. Кроме того, установлены новые тоненькие фонари, а за доплату доступны 21-дюймовые диски.

Салон Porsche Panamera 2024 претерпел более серьезные перемены. Передняя панель выполнена в духе электрокара Porsche Taycan – с тремя дисплеями, один из которых предназначен для пассажира. Селектор КПП перенесли на рулевую колонку. Отдельный тачскрин доступен и для задних пассажиров.

Новый Porsche Panamera дебютировал в двух версиях, хотя со временем линейку расширят. Начальный вариант стал мощнее – его 2,9-литровый V6 твин-турбо теперь развивает 353 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 272 км/ч.

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid с 4,0-литровым турбированным V8 и электромотором с суммарной отдачей 680 л. с. и 930 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 315 км/ч. Аккумуляторная батарея на 25,9 кВт∙ч позволяет проехать до 91 км в электрическом режиме.

Все Porsche Panamera 2024 получили пневмоподвеску, а за доплату доступна новая технология Porsche Active Ride. Она позволяет отдельные настройки для каждого колеса и включает функцию управления кренами кузова — авто может наклоняться в поворотах подобно мотоциклу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».