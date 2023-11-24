Белорусы обратились к президенту Черногории 24.11.2023, 17:17

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Яков Милатович

Они просят о защите из-за указа Лукашенко.

Белорусы, живущие в Черногории, начали сбор подписей под обращением к местным властям с просьбой разработать правовые механизмы их защиты в связи с репрессивными решениями лукашистов в отношении эмигрантов, пишет The Moscow Times.

В сентябре 2023 года Лукашенко подписал указ, согласно которому зарубежные консульства Беларуси больше не выдают новые загранпаспорта белорусским эмигрантам. Все граждане, живущие за пределами страны, могут обменять или продлить паспорта только в «органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Для этого они должны вернуться на территорию Беларуси. В противном случае, их загранпаспорта станут недействительными, а пребывание в иностранном государстве — незаконным.

Переехавшие в Черногорию белорусы решили обратиться к президенту страны Якову Милатовичу и органам власти с просьбой признать загранпаспорта, у которых истекает срок действия, либо выдавать вместо них специальные «проездные документы иностранца», заменяющие паспорт. Кроме того, они утверждают, что консульские учреждения Беларуси отказывают им в выдаче не только новых загранпаспортов, но и других документов, например справок из органов ЗАГС, апостилированных копий дипломов об образовании. Без этих документов эмигранты не могут поступить на работу и записать детей в школы. В петиции содержится просьба к черногорским властям отменить обязательные требования об апостилировании таких документов.

«Многие из нас покинули Беларусь после президентских выборов 2020 года, в результате наступившего в стране политического и гражданского кризиса, что выразилось в последующих массовых репрессиях, преследованиях, насилии, пытках… Большая часть белорусов, проживающих за рубежом, в том числе в Республике Черногория, не могут в настоящее время вернуться в Беларусь, поскольку такое возвращение может привести к репрессиям, к опасности для их жизни и здоровья, к тюремному заключению», — сказано в обращении.

Его авторы ссылаются на рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес правительств европейских стран разработать правовые инструменты, позволяющие легализовать пребывание белорусов в этих странах. В петиции содержится просьба к властям Черногории предоставить защиту гражданам Беларуси, которые не могут вернуться на родину, чтобы они «могли на законных основаниях жить, работать и учиться в Республике Черногория… разработать правовые механизмы, позволяющие легализовать пребывание белорусов в Республике Черногория».

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