ВСУ затрофеили российскую БМП «Басурманин»3
- 24.11.2023, 17:23
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Ее оставили во время провального «штурма».
Украинские воины пополнили парк бронетехники трофейной БМП «Басурманин», которую россияне покинули во время позорного штурма.
Как сообщает пресс-служба оперативного командования «Север», враг покинул БМП почти невредимой.
Украинские военные неоднократно сталкивались в боях с российской модернизацией БМП-1 (БМП-1АМ «Басурманин»). Это первый случай, когда удалось затрофеить ее в исправном состоянии.
«После проведения необходимых регламентных работ, БМП-1АМ «Басурманин» продолжит свою военную карьеру, но уже на стороне Добра в составе 58 мотопехотной бригады», - пишет пресс-служба.