Клиентам некоторых банков стоит запастись наличными перед субботой 1 24.11.2023, 17:26

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Какие банки затронут технологические работы?

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу 25 ноября — с 2.00 до 4.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

«В период времени с 02.00 до 03.00 возможны перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение», включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV, PIN, кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет, кодов активации платежных приложений и пр.)», — предупреждает Банковский процессинговый центр.

При этом с 03.20 до 04.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, которые пользуются услугами центра. Карточки могут не работать в этот период также в магазинах, банкоматах, устройствах самообслуживания.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Банк «Решение», «Цептербанк», «БТА Банк».

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