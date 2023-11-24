В бой идут одни людоеды 2 Кирилл Мартынов

24.11.2023, 17:40

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Кирилл Мартынов

В Россия сформировалась новая номенклатура.

Житель Сахалинской области РФ Денис Горин, осужденный на 22 года тюрьмы, убивал людей, хранил тела убитых в холодильнике и поедал их. Сейчас он возвращается в российское общество – проходит курс лечения после ранения на фронте. В социальных сетях Горин опубликовал фотографию в камуфляжной форме с эмблемой «Зачебурашим». Вероятнее всего, Горин, как и другие убийцы и рецидивисты, получил персональное помилование от Путина. Смыл следы в своем холодильнике кровью.

Это людоеды-рядовые армии РФ, людоедская пехота.

А лидер партии «СРЗП» Сергей Миронов, как сообщают «Важные истории», усыновил похищенного в Украине десятимесячного ребенка, поменял ему имя и оформил российское гражданство. Ребенка выбирала пятая жена Сергея Михайловича, в недавнем прошлом большого любителя ЧВК «Вагнер». Действия Миронова определяются как геноцид – уничтожение культурной памяти и идентичности, соучастие в военных преступлениях. Миронов поспешил опровергнуть публикацию о своем участии в киднеппинге, потому что хотя и патриот, но в Гаагу не хочет.

Это уже людоед-номенклатура, командный состав людоедского государства.

Кирилл Мартынов, Telegram

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