В бой идут одни людоеды

В бой идут одни людоеды2
- Кирилл Мартынов
- 24.11.2023, 17:40
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В Россия сформировалась новая номенклатура.
Житель Сахалинской области РФ Денис Горин, осужденный на 22 года тюрьмы, убивал людей, хранил тела убитых в холодильнике и поедал их. Сейчас он возвращается в российское общество – проходит курс лечения после ранения на фронте. В социальных сетях Горин опубликовал фотографию в камуфляжной форме с эмблемой «Зачебурашим». Вероятнее всего, Горин, как и другие убийцы и рецидивисты, получил персональное помилование от Путина. Смыл следы в своем холодильнике кровью.
Это людоеды-рядовые армии РФ, людоедская пехота.
А лидер партии «СРЗП» Сергей Миронов, как сообщают «Важные истории», усыновил похищенного в Украине десятимесячного ребенка, поменял ему имя и оформил российское гражданство. Ребенка выбирала пятая жена Сергея Михайловича, в недавнем прошлом большого любителя ЧВК «Вагнер». Действия Миронова определяются как геноцид – уничтожение культурной памяти и идентичности, соучастие в военных преступлениях. Миронов поспешил опровергнуть публикацию о своем участии в киднеппинге, потому что хотя и патриот, но в Гаагу не хочет.
Это уже людоед-номенклатура, командный состав людоедского государства.
Кирилл Мартынов, Telegram